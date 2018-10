'Wetenschap moet de politieke arena betreden'

Zoals we vroeger jonge mannen verplicht voor een jaar of twee in het leger stopten, zouden we nu de wetenschappers maar eens de politiek in moeten sturen. Want om eerlijk te zijn, het maakt niks uit in welk land je kijkt, de politiek is overal een uit de hand gelopen zooi.



Jaren geleden konden we zeggen: 'Het komt er niet zo op aan wat voor achtergrond een politicus heeft, zolang hij maar een geschiedenisboek gelezen heeft, een paar hersencellen in de schedel heeft zitten en lekker kan lullen.' Maar de tijd van gewoon lekker lullen en een beslissinkje hier en daar is wel voorbij. Het wordt tijd dat we weer wat inhoud in de Tweede Kamer pompen.



De wereld wordt geconfronteerd met de - ik durf te zeggen - grootste uitdagingen en ethische vragen in de geschiedenis van de mens: klimaatverandering, dode oceanen, genetische modificatie van menselijke cellen, minikillerrobots, cyberwars, de overconsumptie van dood dier, om er maar een paar te noemen.



En de beslissingen rond deze uitdagingen worden gemaakt door mensen die geen benul hebben dat een komkommer genen heeft en insecten een centrale rol spelen in ons ecosysteem. Ik wil niet zeggen dat de politicus dom is, de meeste hebben gelukkig wel iets gestudeerd, rechten of sociologie ofzo, maar van natuurwetenschap begrijpen ze niets.



Eigen schuld

En daar vreet de wetenschapper zich over op. Die voelen zich buitengesloten, niet serieus genomen en vervreemd van de politiek. Veel ervan zijn gefrustreerd en voelen zich wanhopig of zelfs een beetje het slachtoffer van politieke beslissingen buiten hun macht