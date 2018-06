'Weg met dat gebrek aan mededogen'

Minister Salvini paradeert trots op Twitter met de hashtag #wesluitendehavens. In ons land ­blijven we ijzig stil en staat geen politicus op om te eisen dat Nederland de hand uitsteekt naar Italië of naar de bootvluchtelingen.



Hartverscheurende radeloosheid

Onlangs was ik in Colombia. Ik bezocht Venezolanen die in grote aantallen hun land de rug toekeren, op zoek naar eten en medicijnen die thuis door hyperinflatie onbetaalbaar zijn geworden.



De radeloosheid van de gezinnen was hartverscheurend. Velen slapen 's nachts op een bankje in een park, omdat er geen geld is voor een dak boven het hoofd. Peuters liggen liefdevol toegedekt op het trottoir. Hun ouders wakend ernaast.



Colombia telt inmiddels zeker een miljoen Venezolanen. Ook op 'onze' eilanden Aruba en Curaçao komen zij hongerig aan, hopend op hulp. Minister Blok liet namens ons land pijlsnel weten dat er geen sprake van zal zijn dat Nederland vluchtelingen uit Venezuela over gaat nemen. No way. 'Eigen schuld', zei iemand op Twitter, 'ze kozen toch zelf voor deze regering.'



Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Voor ­regimes als dat van Kim Jong-un, voor oorlogen in Congo of Syrië, geweld in Somalië of Irak, onderdrukking in Eritrea of Soedan. Of simpelweg om te ontsnappen aan honger.



Niet de doffe ellende van deze slachtoffers van politieke of egoïstische motieven zijn in de media of bij de koffieautomaat onderwerp van gesprek, maar wel de potsierlijke show-off van Trumps gepantserde automobiel, 'the Beast' aan dictator Kim.