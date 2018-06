'Weet je wat het fijne is? Muren vechten niet ­terug'

Ik denk dat je te mooi bent om aangereden te worden. Jouw schoonheid is onze airbag

"Maar zijn het niet juist de dingen die niet terugvechten die je het meeste pijn kunnen doen?" vroeg hij.



Toen hij dat zei, was ze in één klap verliefd op hem.



"In de slaapkamer van mijn ouderlijk huis hing vlinderbehang. Het behang was ondersteboven opgehangen, dus de vlinders vlogen naar beneden. Je had drie kleuren vlinders. Blauwe, groene en rode. Ik sloeg altijd op de rode vlinders, want dan kon ik, als ik bloed op het behang achterliet, mijn bloed in de rode vlinders wrijven," vertelde ze.



"In mijn ouderlijk huis waren de muren erg zacht. Als ik echt hard sloeg, begon mijn slaapkamermuur af te brokkelen. Er zaten allemaal kleine gaatjes in die muur. Het waren er duizenden. Ik vond het er mooi uitzien. Die duizenden kleine gaatjes deden me denken aan hoe een strand eruitziet na een regenbui. In mijn ouderlijk huis was ik de regen," zei hij.



Ze zijn vandaag zeven maanden samen. In april trok hij bij haar in. Elke avond slaan ze samen tegen de muur aan, totdat de muur in de touwen ligt.



Dan gaan ze op bed liggen en brengt zij zijn handen naar haar mond toe en begint zachtjes te blazen op alles wat vuurrood is. Dat is zijn favoriete moment van de dag. Als hij de ­minuscule beetjes speeksel op zijn vingers kan voelen landen.