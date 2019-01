'Wees duidelijk over keuze achternaam bij ongeboren kind'

Mijn vriend en ik verwachten in maart ons eerste kind. Eind december heeft mijn vriend 'de ongeboren vrucht' erkend bij de gemeente. Was dat in ieder geval al wél geregeld.



"Weten jullie welke achternaam het kind krijgt?" vraagt de medewerkster van Stadsloket West.



Vriend en ik kijken elkaar schaapachtig aan. Een echt besluit hebben we nog niet genomen.



"Die van jou?" zeg ik tegen hem.



"Ja, kan."



"Of niet?"



De vriend schokschoudert wat. "Ja..."



De medewerkster zegt: "Achai doen dan?"



Doe maar dan.



Zo'n twee weken na de erkenning: misschien willen we toch dat ons kind Kemper gaat heten. Kunnen we de opties openhouden tot aan de geboorteaangifte?



Online vind ik er niets over, dus bel ik de gemeente.



Een vriendelijke dame zegt dat ze het even moet navragen bij een collega. Haar collega moet het ook navragen. Een tijd hang ik in de wacht.



"Mevrouw Kemper, dank voor het wachten. Het kan alleen als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat."



Dat zijn we niet van plan."Eh, maar het kind ís er nog niet eens."



"Ik weet het, sorry. Blijkbaar is de gekozen naam bij erkenning definitief."



Okeeeeeee, 'blijkbaar'.



Lieve gemeente Amsterdam, zeg dat voortaan even meteen. Zeker als twee toekomstige ouders - die überhaupt weinig benul hebben van wat hun te wachten staat - elkaar schaapachtig aankijken.



Anouk Kemper (32), Amsterdam