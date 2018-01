'Weer een kunstplek in de uitverkoop in Amsterdam'

Hoe kun je kunstenaars die al meer dan dertig jaar hun onderneming voeren in het hart van de stad gewoon op straat zetten?

De toelichting op het voornemen van de ­gemeente om van ons pand een ­basisschool te maken roept ernstige vragen op. De ongefundeerde manier waarop de discussie wordt gevoerd is één ding, de kosten van een school op deze plek een andere.



De Geert Grote school zal in dit enorme gebouw slechts 110 kinderen onderwijs gaan geven. En dat terwijl de groep schoolgaande kinderen in de Staatsliedenbuurt krimpt.



De gemeente heeft samen met de lobbyisten van de Geert Grote School het oog laten vallen op onze plek. Maar hoe kun je architecten, filmmakers, vormgevers en theatermakers die al meer dan dertig jaar hun onderneming voeren in het hart van de stad gewoon op straat zetten?



Wij en onze collega's gaven eerder al de Westerparkgebouwen, het NDSM-terrein en zoveel andere plekken op. Amsterdam raakt zo zijn creatieve en culturele identiteit voorgoed kwijt.



Niet van waarde

Pas over een jaar of vijf zullen de gevolgen voelbaar zijn. Hoe beschermen we al die unieke plekken, waaronder die van ons, die niet langer door Amsterdam worden gekoesterd maar in de uitverkoop gaan ten bate van 'iets anders'?



Let wel: we gaan niet in discussie over het feit dat het een school wordt. Je verliest de strijd tegen onschuldige schoolgaande kinderen immers.



Die strijd wil je niet aangaan, maar wel over de manier waarop de gemeente omspringt met succesvolle en ervaren creatieve ondernemingen die voor haar kennelijk niet van waarde zijn. Dat is stuitend en past een stad als Amsterdam niet.



Edward Janssen en Thijs de Zeeuw (bureau Ontward), Amsterdam