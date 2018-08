We zagen De Goede Verstaander weggejaagd worden

De Welbewuste Niet-Begrijper snapt niks van ironie en relativering

Van De Goede Verstaander werd zijn taal afgepakt. Zijn ­relativeringen moesten worden kapotgemaakt. Humor was alleen humor als die het stempel kreeg van Het Bureau der Politieke Correctheid, waar ze alles wat ironie was door de gendervrije plee spoelden.



En zo zagen wij De Goede Verstaander weggejaagd ­worden. Aldus verdwenen de ironie, de humor en de grappen uit ons dagelijks leven. Ja, er waren cabaretiers. Maar het waren wel de allerslechtste ­cabaretiers die, omdat De ­Goede Verstaander was verdwenen, in snel tempo boven kwamen drijven.



Je kon ze ­elke week in een talkshow zien, waar ze met hun suikerzoete tong de ballen kietelden van de macht door overjarige grappen te vertellen, waarvoor Het Bureau der Politieke Correctheid grof betaalde.



Terwijl wij steeds meer meel in de mond kregen.



En nu staan we bij de kist van De Goede Verstaander.



Het was de laatste wens van De Goede Verstaander dat wat er nog over is van zijn erfenis zou worden gebruikt om Goede Verstaanders op te leiden.



Hij geeft zijn geld daarom aan de schreeuwers die voortdurend te horen krijgen dat ze onfatsoenlijk zijn, aan de antireligieuzen, omdat die niet aandringen op serieus gezeur, aan de werkelijk tegendraadse, kritische klootzakken die de ironie kunnen en durven ­hanteren als een mes, aan de anti-idealisten, omdat die daadwerkelijk vrij kunnen denken, en wie weet zal er dan ooit weer een Goede ­Verstaander opstaan."



