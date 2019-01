'We moeten waken voor fastfoodcommunicatie'

Geregeld heb ik klassen van rond de dertig leerlingen. Of meer. Soms krijg ik van een leerling te horen dat ik hem of haar negeer. Dat verbaast me weleens, want een stelregel van mijn educatieve skills is dat ik elke les, elke leerling wil hebben 'gezien'.



Negeren is er dus niet bij en klinkt in mijn oren als een belediging. Het komt hooguit voor dat ze even hun (aandachts)vraag moeten parkeren, omdat ik iemand anders aan het helpen ben.



En ook al zijn ze elk lesuur met velen, ze hebben allemaal recht op hun portie aandacht. Het maken van een praatje, het geven van een compliment of het helpen bij een opdracht schept een belangrijke band tussen leerling en leraar. Tevens zorg je er zo voor dat niet alleen de assertieve leerlingen aan bod komen maar ook de minder opvallende en stillere leerlingen.



Even terug naar dat 'negeren'. Het 'negeren' betekent in de ogen van de leerling in letterlijke zin dat ik niet acuut mijn gesprek of zin onderbreek en meteen overga naar de hulp- of aandachtsvraag van deze leerling.



Ik probeer dan meestal uit te leggen dat ik zo bij diegene terugkom en dat er heel even geduld wordt gevraagd. Zij zijn immers met een klas vol; ik ben alleen. Meestal wordt dit begrepen en krijgt de leerling even later alsnog de kans 'gezien' te worden door een reactie te geven of de vraag te stellen.



Iemand 'niet zien'

Ook al is er hier geen sprake van bewust buitensluiten, het maakt zijdelings wel duidelijk dat 'negeren' de heftigste vorm van bijvoorbeeld pestgedrag kan zijn. Iemand opzettelijk 'niet zien' kan zelfs fysiek pijn doen.