'We moeten onze binnenstad dotteren om infarct te voorkomen'

Dat begint bij handhaven van wat we afspreken. In de week dat we er verbleven, hebben we tientallen APV-overtredingen geconstateerd, van openingstijden tot drugshandel. Het Wallen-offensief waarbij extra handhavers en politie tijdelijk werden ingezet, was een goede aanzet. Maar nu is het tijd voor een vast team van betrokken handhavers dat de buurt door en door kent en nauw samenwerkt met de politie. Zo verover je de openbare ruimte terug.



Saaie aangeharkte woonbuurt

En dan de drukte. Pas als je er dag en nacht verblijft, wordt duidelijk hoe heftig die is. Een continue stroom van mensen, lawaai en prikkels. Zelfs op een druilerige dinsdagnacht zijn de Wallen bomvol.



Niemand wil van de Wallen een saaie aangeharkte woonbuurt maken. Een beetje rafelig is prima. Maar we moeten ook een grens durven te stellen. Dus geen hotels erbij, een verbod op particuliere vakantieverhuur in 1011 en 1012 en gebruik ons aandeelhouderschap van Schiphol om te voorkomen dat nog meer budgetvluchten met toeristen landen.



Als de week ons iets heeft geleerd, dan is het dat we het tij kunnen keren. Met de juiste politieke keuzes kunnen we de buurt terugveroveren. Door ons vastgoed zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Dat politiebureau Warmoesstraat is verkocht, blijft eeuwig zonde. Met vastgoed kunnen we onduidelijke geldstromen

uit de buurt weren, en grip houden op het ­beheer.



Maatschappelijk rendement

De NV Zeedijk en 1012INC laten zien dat het kan. Zij brengen ondernemers en bewoners terug die een bijdrage leveren aan de buurt. In hun panden geen nutellawinkels of Airbnb. Zij kiezen voor maatschappelijk in plaats van financieel rendement.



Het Amsterdamse hart heeft ernstige ader­verkalking. We moeten onze binnenstad stevig dotteren om een infarct te voorkomen. Alleen dan kan het de heel stad weer van voldoende zuurstof voorzien.



Om dat goed te doen, hebben we een hele goede hartspecialist nodig die continu de vinger aan de pols houdt. In het volgende college zou een aparte wethouder voor toerisme die rol moeten vervullen.