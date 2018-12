'We moeten meer weten over drugs in het verkeer'

Er was vorige week veel ophef rond de tweede aflevering van de documentairereeks Tygo in de GHB van de EO. Drie GHB-verslaafden stapten in de auto om naar de super­markt te gaan en de cameraman filmde door in de auto. Kijkers ­waren onthutst over het rijden onder invloed door gebruikers.



Autorijden na het gebruik van GHB is levensgevaarlijk, maar dit is voor veel mensen de realiteit. De EO stelt een probleem aan de kaak. Dat moet soms om aan te tonen hoe schrijnend de situatie is.



Stichting TeamAlert deed de afgelopen maanden iets vergelijkbaars en publiceerde blogs waarin bestuurders vertellen dat ze vlak na het gebruik van drugs deelnemen aan het verkeer. Hiermee probeert de organisatie duidelijk te maken dat dit voor sommige mensen de gewoonste zaak van de wereld is.



Sinds 2008 voeren wij actie om drugs in het verkeer onder jongeren tegen te gaan. Zo doen we kleinschalig onderzoek naar de redenen waarom jongeren onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer.



Daarnaast staan we op festivals, op de plekken waar drugs wordt gebruikt en gaan we hierover in gesprek met jongeren. Bijna wekelijks spreken we jongeren die onder invloed van drugs het verkeer in willen.



Een op de tien

Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat rijden onder invloed van drugs veel voorkomt, zijn er geen harde cijfers over. Het is onbekend hoeveel bestuurders in Nederland onder invloed van drugs rijden en hoeveel slachtoffers daaruit voortvloeien.



De laatste gegevens stammen uit de periode 2007-2009. Daaruit blijkt dat in Nederland ongeveer een op de tien ernstig gewonde automobilisten drugs in zijn of haar lichaam had.