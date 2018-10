'We moeten meer heldhaftig, vastberaden en barmhartig zijn'

Tolerantie is een deugd die je op toeristen prima kunt oefenen

Vastberadenheid vereist het ruime hart en de rechte rug waartoe wij elk jaar tijdens Dodenherdenking op de Dam in allerlei toonaarden worden opgeroepen. Vrijheid is pas duurzaam als we haar samen onderhouden.



Dat begint bij onszelf, bijvoorbeeld door mensen die anders denken en doen met respect te behandelen. En door er niet voor terug te deinzen om elkaar tot de orde te roepen als de vrijheden van de een ten koste gaan van die van de ander. Hand­haven dus.



Vriendelijke stad

En barmhartigheid, in een volle stad staan we letterlijk en figuurlijk snel op elkaars tenen. In overvolle stukken van het centrum moet sowieso iets gebeuren. We lezen in The New York ­Times over maatregelen die we in de­ Amsterdamse media nog niet eens hadden opgepikt. Wil een beschavingsoffensief richting toeristen echt werken, dan zullen we het met z'n allen moeten doen.