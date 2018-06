'We moeten leren beter excuses aan te bieden na racisme'

De redactie plaatste snel een excuusbericht met de volgende tekst: 'Wij maakten gisteren een woordgrapje met betrekking tot de titel van het nieuwe nummer van The Carters: Apesh*t, waar we van tevoren beter over hadden moeten nadenken. We pasten de copy aan zodra we beseften hoe dit kon overkomen.'



Oud riedeltje

Allereerst: als het om een woordgrapje ging, waar kwam die coffeeshop dan vandaan? Ten tweede: wanneer worden we als maatschappij, als redacties en als individuen eindelijk eens beter in het verwoorden van excuses?



Als je echt geïnteresseerd bent in de gevoelens van hen die je hebt gekwetst, dan erken je die pijn. 'Zo hebben we het niet bedoeld' is toch niet echt een excuus te noemen. Bovendien is het een oud riedeltje.



Giel Beelen die apengeluiden afspeelt bij Sylvana Simons? Had ie niet zo bedoeld. Johan Derksen die Simons vergelijkt met een 'aapje'? Och, och, 't was toch een grapje.



Jackie Magazine dat een paar jaar geleden Rihanna's stijl omschreef als 'ghetto' en 'niggabitch'? O jee we schrikken van de reacties, zo bedoelden we het niet.



Waarom is het belangrijk dat we beter excuses leren aanbieden? Omdat het gros van de commentaren onder de sorry-post van Linda samen te vatten valt in deze reactie van een volger die de meeste upvotes kreeg: 'Dat is niet erg hoor!'