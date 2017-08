'Men geeft liever geld aan een voetballer dan aan kanker'

'Vind je het niet ongelooflijk onethisch dat Neymar zo'n 200 miljoen euro aftikt?"



"Nee. Hoezo?"



"Het is toch... Getverderrie, er is zo veel armoede en dan komt zo'n jongen en die verdient met voetbal 200 miljoen. Ik vind dat een onethisch groot bedrag."



"Dat zei je al. Maar waarom?"



"Waarom moet iemand zo veel geld verdienen?"



"Dat is geen antwoord op mijn vraag. Waarom mag hij geen 200 miljoen euro verdienen? Waarom geen miljard?"



"Een mens hoort niet zo veel geld te verdienen!"



"Maar waarom niet?"



"Nou artsen genezen mensen, wetenschappers maken geneesmiddelen tegen kanker. We hebben voor Tijn een miljoen bij elkaar genagellakt en die Neymar krijgt zomaar 200 miljoen. Dat is uit evenwicht."



"Ja, jij en ik krijgen het niet, maar wij kunnen niet zo goed voetballen. Althans, jij niet. Ik heb ook liever dat er 200 miljoen euro naar wetenschappelijk onderzoek gaat, maar men geeft liever geld aan een voetballer dan aan de genezing van kanker. Waarom mag Neymar het dan niet hebben?"



"Ik vind het schandalig! Wij betalen belasting en zo'n jongen kan de belasting ontduiken, net als Messi en Ronaldo."



"Maar zelfs dan betalen ze in hun eentje nog meer belasting dan alle mensen in deze straat bij elkaar."



"Wat gaat zo'n Neymar met het geld doen? Straks gaat hij alleen maar feestvieren en zo. Enge dure spullen kopen."



"Ja, nou en? Die spullen moeten ook gemaakt worden. Wat zou jij doen als je 200 miljoen had?"