'We kunnen aids verder terugdringen, als politiek durft'

Ook hier worden nieuwe ontwikkelingen in Nederland onnodig tegengehouden. Zo bestaan er inmiddels zeer betrouwbare hiv-zelftesten. Deze bieden de mogelijkheid om jezelf thuis op hiv te testen, buiten een arts, apotheker of GGD om.



Verouderde wetgeving verbiedt het deze hiv-zelftest aan te bieden buiten professionals om. De minister geeft aan dit niet voor 2022 te willen veranderen. Daarmee vertraagt hij het vinden van de meer dan 2000 mensen met hiv in Nederland, die niet weten dat ze hiv hebben.



Wachtlijsten

Het aanbieden van hiv-zelftesten is in het buitenland zeer effectief gebleken. Ze zijn ook hier essentieel, omdat tegenwoordig lang niet iedereen meer snel terechtkan bij de soa-poli's van de GGD voor een hiv-test. Daar wordt zwaar geselecteerd, omdat sinds 2015 het budget bevroren is. Er zijn nu zelfs wachtlijsten bij de GGD, een serieuze barrière om recente hiv-infecties op te sporen. Terwijl we weten dat hiv vooral wordt overgedragen als mensen nog niet weten dat ze hiv hebben.



Kortom, de tijd heeft niet stil gestaan en er zijn allerlei nieuwe middelen om te zorgen dat Nederland wel degelijk het eerste land met nul nieuwe hiv-infecties kan worden. Steeds meer steden, regio's, artsen en ander zorgverleners delen die ambitie en willen ermee aan de slag. Het Aidsfonds praat niet alleen over die ambitie maar investeert er ook in. De vraag is wat de minister gaat doen, vertragen of mogelijk maken dat we alle nieuwe middelen kunnen inzetten die we nodig hebben. Dan kunnen we laten zien dat deze ambitie lovenswaardig én haalbaar is. Ook op korte termijn.





Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds