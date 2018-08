'We kijken bij Baudet niet verder dan de spotlights'

Dat deed hij, in een keurig zaaltje in Den Haag. Met alle gevolgen van dien. Een paar dagen later hoort hij in zijn doorzonwoning in Enkhuizen dat ze allemaal boos op hem zijn. Op hem, de extreem saaie. Hij was ineens de grootste racist die er ooit had rondgelopen. Hij, Stephanus Abraham Blok, geboren in Emmeloord.



Een beetje kietelen

Terug naar Thierry Baudet. Wanneer komt het moment dat je wel alles kunt maken, dat je kunt liegen en bedriegen, dat je Trump en Poetin kan vereren, dat je met gecertificeerde racisten luncht en toch bijna de grootste in de peilingen bent?



Ik heb Thierry ontmoet, twee jaar geleden, bij een PvdA-bijeenkomst. Toen had hij alleen een denktank, was zijn zwembad leeg en zijn toekomst ledig. Hij was verlegen. Alles wat hij wilde, zei hij bijna timide, was een plek op een universiteit, waar hij les kon geven. De politiek was niks voor hem. Hij wilde schrijven, een beetje prikkelen, een beetje kietelen. Meer niet.



Hij bietste een sigaret bij een jonge PvdA'er en keek tevreden voor zich uit. De kabbelende kako­fonie van linkse mensen hoorde hij niet. Hij dacht aan zijn geboekte vakantie naar Zuid-Frankrijk. 'Dichtbij de lavendelvelden', waar hij heerlijk aan ging snuiven.