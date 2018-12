'We hebben ons lesje nog niet geleerd na de Holocaust'

Het gaat tegenwoordig over minderheden zonder minderheden

Helaas beperkt antisemitisme zich niet tot extreemrechts. Ook onder minderheden komt antisemitisme voor. Een manier om dit te bestrijden is dat de regering hierover de dialoog aangaat met minderheden.



Eens was er met de Wet overleg minderhedenbeleid (Wom) een gestructureerde en wettelijk gefundeerde dialoog van het kabinet met minderheden. Minderhedenorganisaties die op basis van de in deze wet vastgestelde representativiteitscriteria werden toegelaten tot het Landelijk Overleg Minderheden, hadden gezag, omdat ze wettelijke gesprekspartner van het kabinet waren.



Zonder enige vorm van evaluatie is de Wom in 2013 ingetrokken. Toen er achteraf werd geëvalueerd, bleek de wet ook voor de overheid waardevol te zijn. Met de intrekking ervan heeft de regering zichzelf in de vingers gesneden.



In 2018 was het vijf jaar geleden dat de Wom is ingetrokken. In die jaren ging het over minderheden zonder minderheden. Belangrijke onderwerpen die alleen met minderheden zijn op te pakken, zijn jaren blijven liggen.



Ik doel op onderwerpen als het bespreekbaar maken van homoseksualiteit, antisemitisme en radicalisering - onderwerpen die cruciaal zijn voor een harmonieuze multi-etnische en multireligieuze samenleving. De rekening voor dit achterstallig onderhoud komt nog.



Grondwet

Opvallend is dat bij twee brandende kwesties, Zwarte Piet en het boerkaverbod, de Grondwet geen doorslaggevende rol had in het overheidshandelen. Dat is vreemd, want de Grondwet ­behoort leidend te zijn in het handelen van de regering. Niet voor niets moeten leden van het kabinet en de Staten-Generaal bij hun aantreden trouw zweren aan de Grondwet, dan wel een gelofte afleggen.