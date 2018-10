'We hebben grijze campagnes nodig om extremisme te voorkomen'

Deze campagnes bevatten geen geheime inhoud, het is legaal en iedereen kan het doen. Er is dan ook niets kwaadaardig aan; het zijn geen zwarte campagnes, er wordt geen onjuiste informatie gebruikt of getracht met leugens te overreden - zoals populistische propagandasites doen; niemands naam wordt zwartgemaakt; noch bevat het propaganda of creëren ze potentieel schadelijke argumenten rond religieuze of politieke zaken. Het doel is het risico op gewelddadig of asociaal gedrag te minimaliseren.



Win-winresultaat

Overheden kunnen ervoor zorgen dat grijze campagnes onafhankelijk juridisch toezicht krijgen op twee belangrijke criteria om het publieke belang en vertrouwen in de overheid te beschermen, op basis van het Do no harm- principe (dat wil zeggen: niemand wordt kwaad aangedaan) - en zijn gecertificeerd zonder politieke of religieuze inhoud - of enige vorm van desinformatie. Het is een win-winresultaat als er geen schade wordt aangericht, er geen slachtoffer zijn en ze levens kunnen redden.



Burgers hebben geen bezwaar tegen regeringen die in het algemeen belang handelen om de rekrutering van gewelddadige extremisten tegen te gaan. Censuur kan deel uitmaken van de aanpak, maar het is een zwakke strategie met tekortkomingen; de eerste is dat extremisten altijd een weg vinden en censuur belet niet dat mensen zich aangetrokken voelen tot extremistische ideeën. In feite heeft het vaak het tegenovergestelde effect. Als de doelgroep die we moeten bereiken vaak onder-de-radar is tot ze actief wordt, moeten wij dat dan ook niet zijn?



Geruststellen

Wij zouden naïef zijn als we de motieven en oordelen van bedrijven zouden vertrouwen om de bewakers te worden van de dingen waar overheden toezicht op hielden, beschermden en verantwoordelijkheid voor namen.



In vergelijking met het vertrouwen in de overheid, zijn grijze campagnes duidelijk deugdzaam en zouden democratieën de voordelen moeten heroverwegen, aangezien overheden - met staatsmiddelen voor nationale inlichtingen en veiligheid - de beste positie hebben om te begrijpen wat er nodig is, dit te coördineren en te organiseren om het publiek te beschermen.



Uiteindelijk gaat het bij het voorkomen van gewelddadig extremisme om het begrijpen van mensen en dat is de kern van grijze campagnes. Ironisch genoeg, met de huidige informatiechaos, kunnen grijze campagnes nuttig zijn om het publiek gerust te stellen en te blijven vertrouwen op het feit dat overheidsuitingen die extremisme bestrijden in goede handen zijn.