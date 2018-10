We hebben er weer een gladpiemel bij: Rob Jetten. Een gladpiemel is een in donkerblauw gestoken tot piemel gepromoveerde politieke glad­janus van rond de dertig.



Jesse is zo'n gladpiemel, Thierry Baudet is er ook één, Klaas Dijkhoff eveneens, Tunahan Kuzu zéker, ze zitten op het ogenblik in alle partijen, behalve 50Plus. (Dat zijn meer de slapzakken, ik geloof dat ik daar zelf inmiddels ook toe behoor.)



Mark Rutte was er ook één maar die heeft al oudemannengroeven in zijn gelaat waarin hij zijn kleine leugens bewaart.



Waarom de fractie van D-zes-zes Jetten heeft gekozen, is mij persoonlijk een raadsel, behalve dan dat het erg in de mode is om dit soort gladpiemels te kiezen.