'We hebben de morele plicht eens gastheer van de Spelen te zijn'

Kostenoverschrijdingen, verpauperde olympische accommodaties als nalatenschap, corruptie binnen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en dopingschandalen zijn zaken waar we onze ogen niet voor mogen sluiten.



Desondanks gaat het te ver om op basis van deze misstanden de olympische sport(beweging) te diskwalificeren.



Dat de Spelen geleidelijk uit hun jasje zijn gegroeid en een megalomaan karakter hebben gekregen is een gegeven dat het IOC inmiddels ook zelf erkent. De 'Olympic agenda 2020' voorziet in hervormingen die onvermijdelijk en noodzakelijk zijn.



Het IOC wil in dat kader ­stimuleren dat zo veel mogelijk bestaande, tijdelijke en demonteerbare faciliteiten gaan worden gebruikt, dat de olympische sport­onderdelen ook buiten gaststeden of -landen afgewerkt kunnen worden en dat de kosten van de bidprocedure omlaag gaan.



Versobering en verduurzaming van de Olympische Spelen hebben als bijkomend voordeel dat ook kleinere landen de Spelen kunnen organiseren. Wat ons betreft kunnen sporten als voetbal ook van het programma worden geschrapt.



Voetballiefhebbers zullen daar niet wakker van liggen. De lege stoelen tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro zijn een signaal dat het aantal zitplaatsen ook moet worden gereduceerd. In de gedigitaliseerde samenleving worden de meeste sportwedstrijden immers thuis op de bank via virtuele kanalen en platforms bekeken.



Sociale cohesie

Olympische ambities moeten noodzakelijkerwijs gekoppeld worden aan fundamentele maatschappelijke uitdagingen waar samenlevingen mee worstelen. Voor Nederland zijn dat urgente zaken als sociale cohesie, klimaatverandering, duurzaamheid, bereikbaarheid, mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid.