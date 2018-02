'We bedoelden het allemaal niet zo. Satire, dat was het'

Een jongen staat op het dak van zijn middelbare school. Het schoolplein staat vol met mensen die willen dat hij springt. Ze filmen hem met hun telefoons.



Alles is live op Facebook te zien. Een meisje uit zijn klas zoomt op hem in. Ze voelt zich niet schuldig.



Natuurlijk wist ze dat hij gepest werd, en natuurlijk had ze er iets aan kunnen doen. Ze had een slakkenhuis van zichzelf kunnen ­maken, ze had best een plekje om te schuilen voor hem kunnen zijn, maar ze plaatste zichzelf liever ­mijlenver naast haar naastenliefde.



Ook Ricky zoomt in. Ricky was ooit zijn beste vriend, maar onbegrip draaide de kraan open en toen verwaterde hun vriendschap. Hij kon niet begrijpen dat zijn ­beste vriend opeens op jongens viel. En dat hij het zo zeker wist.



Ricky was er immers bij toen zijn beste vriend met Sophie zoende op dat klassenfeestje op de Reijnier Vinkeleskade.



Ze stonden in de hal tegen de muur aan. Net naast het lichtknopje. Ricky zag zijn beste vriend met een meisje zoenen, maar Ricky zag ­helaas niet dat zijn beste vriend alleen maar heel hard zijn best deed om net als Ricky te zijn.



Een maand geleden hadden ze ruzie. Ricky schreeuwde door de gymzaal dat hij niet meer met de jongens mee mocht douchen na het gymmen. En sindsdien doucht hij niet meer na gym. Als hij over het schoolplein loopt, knijpt iedereen zijn of haar neus dicht.



De geschiedenisleraar zoomt in. Ook meneer Winter kneep een paar dagen geleden zijn neus dicht en sindsdien is hij de held van de leerlingen. Hij is nog nooit zo populair geweest.



Nu weet hij precies hoe Napoleon ­Bonaparte zich voelde. En natuurlijk voelt ook meneer Winter zich een tikkeltje schuldig, maar hij weet als ­geschiedenisleraar als geen ander dat mensen die ­voelen de geschiedenisboeken niet halen.