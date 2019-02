'Waternet, laat die duinbossen toch met rust'

Het lijkt erop dat Waternet zich inspant om het gebied netjes te houden; veel mensen stellen immers prijs op aangeharkte natuur. Vanuit ecologisch perspectief is het veel beter om het bos met rust te laten.



Via de achterdeur

Waternets nieuwste voorstel is om het bos te verjongen, waartoe 'verjongingseenheden' worden gecreëerd. Daarbinnen worden boom­pjes aangeplant en met rasters beschermd tegen de herten. Kostbaar, onnatuurlijk en volstrekt onnodig: het bos is veel te jong. De eiken worden eeuwen oud, het bestaande bos gaat nog lang mee: laat de natuur haar werk doen. De storm creëert toch wel stormgaten, waarin kruiden en boompjes opgroeien.



Om zijn plannen een schijn van democratische aanzien te geven stelde Waternet een klankbordgroepje samen, waarin opvallend veel personen van Waternet zelf zitten of er een band mee hebben. De voorzitter is een bekende bosbouwer en schreef mee aan het bosbeheerplan. De bosbouw werd via een achterdeur naar binnen gesmokkeld.



In de tekst van het bosplan belandde toch nog een boswijsheid: 'Bossen waar lange tijd niet in is gewerkt, stralen vaak meer rust uit. Het beeld van de ongereptheid wordt herkend en gewaardeerd.' En: 'Mensen hechten aan 'ongereptheid' van het bos.'



Onze hoop is gevestigd op de gemeenteraad. Laat de raad zonder enig voorbehoud kiezen voor het wilde, ongerepte natuurbos.