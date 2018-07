'Wat word ik moe van het­ gezeik in het basisonderwijs'

Investeer in onze kinderen want ze verdienen het!

Beste ouders: jullie zouden helemaal geen 'pleisterplakoplossingen' voor de klas van jullie kinderen moeten willen. Jullie kinderen verdienen beter. Scholen zijn geen kinderopvang, maar onderwijsinstellingen. Drieduizend kinderen die thuiszitten. Ik ben benieuwd of 'Den Haag' dan eindelijk over de brug komt.



De oplossing is echt heel simpel. Geld. De werkdruk moet omlaag.



Al die toffe, startende leerkrachten die dachten: 'Euh, zó hard werken voor dit geld? Ik ga maar snel iets ­anders doen', komen dan misschien terug. Al die mannen die in de meeste gezinnen nog steeds kostwinner zijn, komen dan misschien ook terug.



Er wordt nu ingezet op starters, ­onder andere door te helpen met ­woningen. Maar volgens mij moeten we juist zuinig zijn op de mensen die er zitten, de harde, ervaren kern. Want die vangt alle klappen op en is het meer en meer beu. Die ­dreigen 'we' kwijt te raken.



Investeer in onze kinderen want ze verdienen het!



Patty Roos, leerkracht op basisschool De Achthoek, Amsterdam