'Wat was er ook alweer zo leuk aan Europese uitwedstrijden?

De supporters van AEK staan niet bepaald bekend als lieverdjes

Of dat nu wel of niet zo was. Na het zien van de beelden wist je al wel: het gaat morgen vermoedelijk niet rustig blijven, want de supporters van AEK staan niet bepaald bekend als lieverdjes.



Maar dinsdag werd in eerste instantie een relaxte dag: omwisselen, wat sightseeing en daarna richting de verzamelplaats om op de bus naar het stadion te stappen. De sfeer was ontspannen, er werd gezongen, er waren biertjes en er was vertrouwen dat Ajax het hier ging flikken.



Ook bij het stadion was alles op het eerste gezicht prima geregeld. Er was voldoende eten en drinken, voor meer dan schappelijke prijzen. Daar kunnen ze bij Benfica nog wat van leren.



Met wat versnaperingen op zak zochten we een mooi plekje op. Het uitvak was verplaatst naar de eerst ring en dat zorgde voor uitstekend zicht, al blijft een sintelbaan altijd een beetje jammer. Dat we uitstekend zicht hadden, betekende helaas ook dat er vrij weinig was dat ons kon scheiden van de uitspattingen van de AEK-hooligans.



Al snel sprongen de eerste AEK-hooligans de gracht in om richting het uitvak te gaan en daar wat vuurwerk te gooien. De politie legde ze ook geen strobreed in de weg. Het was bizar om te zien hoe weinig moeite de politie deed om ons een beetje veilig te houden. De volgende stap was een molotovcocktail. Met een klap ontplofte het ding godzijdank tegen het enige lullige glazen wandje van het uitvak en niet in het vak zelf.