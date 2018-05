'Wat is juist in een wereld waarin ouders te vroeg sterven?'

Op het Amstelveld zitten twee kinderen te stoepkrijten. Het zijn een jongen en een meisje. Ik kijk al tien minuten naar ze en ze hebben nog geen woord met elkaar ­gewisseld. Dus de kans dat ze broer en zus van elkaar zijn is groot.



"Wat zijn jullie aan het maken?" vraag ik.



"We proberen onze vader over te halen om terug te ­komen," zegt het jongetje.



"En daarom schrijven we KOM TERUG op de straat," vult zijn zusje aan.



"Nou, hij komt vast wel terug als hij dit ziet. Is hij al lang weg?"



"Mijn moeder zegt dat het haar schuld is dat hij weg is. Ze heeft iets gedaan waardoor hij heel boos is geworden. Hij schijnt nu in een hotel te wonen."



"Wat missen jullie het meest aan hem?"



"Zijn wentelteefjes in de ochtend," zegt het meisje. Ze draagt transparante waterschoenen en heeft heel blauwe ogen. Als je in het vliegtuig boven Zuid-Frankrijk vliegt, zie je veel zwembaden onder je liggen. Haar ogen lijken op zwembaden vanuit een vliegtuig gezien.



"Ik mis zijn grapjes. Mamma zorgt goed voor ons, maar pappa kan ons de slappe lach geven. Een paar dagen voordat hij naar het hotel verhuisde, ging de deurbel. Het was nog best vroeg. Er stond iemand met een pakketje voor de deur."