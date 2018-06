'Wat is er mis met scholengemeenschappen?'

In deze tijd van het jaar staan de kranten weer vol over het lotingsysteem in Amsterdam en vooral over kinderen die niet naar de gewenste school kunnen. Robert Vuijsje geeft in Het Parool van 29 mei aan dat er te weinig gymnasia zijn. Hij bedoelt natuurlijk dat er te weinig categorale gymnasia zijn. Op zich zijn er meer dan ­voldoende gymnasiumplekken.



Van de 73 scholen voor voort­gezet onderwijs in Amsterdam bieden meer dan 20 scholen vwo met Grieks en/of ­Latijn aan. Amsterdam had eerst drie categorale gymnasia en sinds 2005 zijn het er vijf. Waarom is de behoefte aan plaatsing op categorale gymnasia zo groot, bij kinderen en ouders? Een veel gehoord argument is dat ouders toch het beste voor hun kinderen willen.



Wij wilden ook altijd het beste voor onze drie kinderen. Daarbij hebben we echter niet alleen naar cijfers en Cito-scores gekeken, maar ook naar scholen waar onze kinderen zich prettig voelen en opgroeien met kinderen van verschillende achtergronden.