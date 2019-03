'Wat is een diploma waard op een dode planeet?'

De linkse partijen lijken met de aanpassingen van het kabinet aan het eigen klimaatbeleid de grote winnaars. Met name de invoering van een CO2-taks voor bedrijven wordt door meerdere politieke partijen met kleine euforie ontvangen.



De blijdschap van deze partijen bewijst dat de politiek alle contact met de jeugd is kwijtgeraakt. De trotse aankondiging dat we over 31 (!) jaar misschien eindelijk een groene economie hebben, zoals door in het klimaatakkoord aan ons beloofd, is hiervoor bewijs genoeg. Het slakkengangetje waarmee onze regering het klimaatbeleid door wil voeren, is voor mijn studentengeneratie niet alleen te traag, maar komt ook te laat.



Tijdbom

Wat onze leiders niet beseffen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, is dat ze een diepe schuld aan ons hebben. Al decennia is er vrijwel niks gedaan om onze toekomst veilig te stellen. Talloze klimaatakkoorden zijn er gesloten zonder deze vervolgens na te komen.