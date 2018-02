'Wat hebben we gemerkt van dat zogenaamde fascisme?'

Ik zie dat mensen die de PVV zogenaamd bedreigt, heel graag naar Nederland komen

"Als dit doorgaat dan..."



"Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk?"



"Dan komen die fascisten in de Tweede Kamer."



"Ze zitten er al. Die hebben twee zetels. En ik hoor dat ze er vaak niet zijn. En deze discussie hebben we bijna precies zo gehad toen de PVV in de Kamer kwam. En toen Fortuyn opborrelde, hadden we deze discussie ook. Wat hebben we van dat zogenaamde fascisme al met al gemerkt?"



"Zie je niet dat er mensen zijn die zich door die fascisten in de Kamer enorm bedreigd voelen?"



"Nou, ik zie dat mensen die de PVV zogenaamd bedreigt, heel graag naar Nederland komen, en ik zie dat degene die nu al meer dan tien jaar wegens bedreiging beveiligd moet worden, die zogenaamde fascist van de PVV is."



"Je leest de tekens des tijds niet. De rechtsen streven naar blanke macht."



"Blanke macht? Een donkere jongen met Surinaamse roots staat tweede op de Amsterdamse lijst, een meisje met duidelijk Indobloed staat één en die leider van die nieuwe partij heeft volgens mij ook tamelijk veel Indobloed."



"En als straks heel Nederland achter ze aan loopt?"



"Dan word ik Keizer van Insulinde."



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



t.holman@parool.nl