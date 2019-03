'Wat heb je aan preventie, zonder stok achter de deur?'

Als dit de linkse lente is, houd ik mijn hart vast

Flirten, daar kun je van zijn gediend of niet, maar daardoor voel je je niet onveilig. Je gaat daardoor niet bewust delen van de stad mijden. Ik heb het over intimidatie en dat is onacceptabel.



Dat mogen we niet normaal vinden. Nooit! En het houdt helaas niet op bij deze voorbeelden. lhbt-koppels die op straat hand in hand lopen, worden bespuugd. Joodse mannen met een keppeltje worden uitgescholden. Vrouwen met een hoofddoek worden lastiggevallen.



Door tuig dat denkt dat onze straten van hen zijn. Maar daar hebben ze het wat mij betreft mis. We hebben samen iets moois opgebouwd in Nederland, dat moeten we met elkaar beschermen.



Wij hebben allemaal het recht om vrij en veilig te gaan en staan waar we willen. En dat recht dient verdedigd te worden.



Dus stelden Marijke Shashavari van het CDA en ik begin 2017 een actieplan op om straatintimidatie aan te pakken. Gericht op preventie, voorlichting, bevorderen van aangiftebereidheid van slachtoffers en strafbaar stellen van dergelijk hufterig gedrag. Ons voorstel werd bijna unaniem in de Amsterdamse gemeenteraad aangenomen, mede dankzij de inzet van burgemeester Van der Laan.



Alleen GroenLinks was tegen de hele aanpak, zowel tegen preventie als tegen een stok achter de deur, omdat zij vonden dat sommige groepen als dader gestigmatiseerd zouden worden. Tja. Ook waren er partijen met een kritische noot over of de strafbaarstelling wel gehandhaafd kon worden.



Boetes uitdelen

Maar na uitgebreide juridische analyse die ­burgemeester Van der Laan op ons verzoek had laten uitvoeren, was het voor de meeste raadsleden helder: we gaan ervoor. Het plan werd aangenomen, we konden aan de slag. Rotterdam besloot tegelijkertijd een vergelijkbare aanpak in te voeren.



Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en waait er een nieuwe wind in Amsterdam, 'een linkse lente'. Maar kennelijk geen lente met zonnige rokjes, want burgemeester Halsema lijkt, gesteund door andere linkse partijen en Forum voor Democratie, het verbod op straatintimidatie in de ijskast te zetten.