'Wat er misging bij Project 1012'

In het rapport 'Grenzen aan de Handhaving' van het Van Traa-team (2007), dat diende als blauwdruk voor de aanpak die leidde tot Project 1012, wordt gesteld dat de klassieke repressieve aanpak, dat wil zeggen: opsporing van criminelen door politie en justitie, al dan niet in samenwerking met de Belastingdienst, onvoldoende effect had om de criminaliteit terug te dringen. Het was, om het rapport letterlijk te citeren, 'dweilen met de kraan open' en in plaats van hardnekkig en gebrekkig te blijven dweilen, zou de 'kraan moeten worden dichtgedraaid', oftewel: het gebied zelf moest worden aangepakt.



Criminele infrastructuur

De redenen dat de klassieke, repressieve op strafrecht gebaseerde aanpak onvoldoende effect sorteerde, zijn de ingewikkelde bewijsvoering in mensenhandelzaken, de chronische onderbezetting van de recherche en het gedoogbeleid van softdrugs, waardoor aanpak van drugcriminaliteit geen prioriteit had, maar vooral: de criminogene infrastructuur in het gebied. Achter de gedoogde coffeeshops zit immers de criminele teelt en groothandel en de peeskamers zijn de meest eenvoudige en laagdrempelige infrastructuur om te starten in de prostitutie en daardoor een magneet voor mensenhandelaren. Asscher sprak terecht over een door de overheid in stand gehouden criminele infrastructuur.