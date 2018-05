'Wat een gesol met het hoogste ambt'

Iemand die in de eerste ronde niet solliciteerde, is per definitie niet geschikt

Maar er is meer aan de hand. De vertrouwenscommissie laadt de verdenking op zich vooringenomen te zijn, of andere motieven te hebben. Is er een kandidaat die uit de boezem van een van de partijen naar voren geschoven moet worden?



Is het burgemeesterschap deel van de college­onderhandelingen? Ontbreekt er iemand die alsnog geparachuteerd moest worden? Voer voor iedereen die denkt in termen van een partijkartel dat elkaar baantjes toeschuift.



Baantjesjagers

Mensen zijn terecht kritisch over politici die vlak nadat zij zijn gekozen in de Tweede Kamer betere baantjes aannemen. Zij bezorgen politici de zweem van baantjesjagers.



Met de beslissing om een aantal kandidaten door te laten gaan, maar ook de vacature opnieuw open te stellen, ontstaat nadrukkelijk de suggestie dat het burgemeesterschap een baantje is dat je op het laatste moment mee kunt pakken.



Dit besluit van de vertrouwenscommissie is een kardinale blunder. Het beschadigt het aanzien van de nieuwe burgemeester, het ambt en de stad. Daarom moet openbaar gemaakt worden of de nieuwe burgemeester in eerste instantie solliciteerde of niet.



Anders weten we nooit of hij of zij onvoorwaardelijk voor de stad koos.

Het procedurele gezwalk is - zelfs voor tegenstanders van de gekozen burgemeester - het ultieme bewijs dat dergelijke benoemingen in het openbaar dienen te geschieden, met een stem voor de inwoners.



Laten we deze procedure zo snel mogelijk afronden met iedereen die al gesolliciteerd heeft, en werk maken van een voorstel voor een gekozen burgemeester. En, als mensen toch nog willen solliciteren: laat ze dat dan in de volle openbaarheid doen.



Door: Geert Dales (ex-VVD, nu 50Plus) en Frits Huffnagel (VVD), wethouder Herbert Raat (VVD) van Amstelveen en de voormalige Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Niesco Dubbelboer (PvdA).



Lees hier alles over de opvolging van wijlen Eberhard van der Laan.