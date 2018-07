'Wat als we wat taken van Halsema overnemen?'

We hebben een nieuwe burgemeester. En met haar komst hebben we ook allemaal een mening, positief, negatief, wantrouwend, boos, trots. Alles bij elkaar opgeteld is de berg reacties hoger dan de Westertoren. Ze komt de taak overnemen die Eberhard voor de meesten van ons met verve vervulde. Dat durven verdient een stapel complimenten zo hoog als de Munttoren.



Wat als we in plaats van torens van kritiek, wantrouwen en complimenten te bouwen nu eens massaal een paar taken van haar overnemen? Het besturen laten we over aan de Stopera; die hebben we zelf gekozen. Maar wat te denken van goed voor de stad zorgen? Lief zijn voor elkaar? Ons permitteren van mening te veranderen en elkaar te leren kennen en helpen? In plaats van opsplitsen in groepen en elkaar wantrouwen gewoon de moeite nemen een stap naar elkaar te zetten. Maak eens een ritje in een bakfiets als je ze haat, raap wat zwerfvuil op als je er toch langsloopt. Knoop een praatje aan met iemand met een enge hond, troost iemand die huilt op straat, neem een boodschap mee voor je oude buuf. Doe iets, in plaats van bang te zijn om je eigen hachie.



Laten we samen voor onze stad zorgen waar iedereen een plek heeft en belangrijk is. Hoe groot of klein zijn beroep, bek, hond of bakfiets ook is, we hebben tenslotte een belangrijk aspect gemeen: we leven in de mooiste stad van de wereld en als we dat verknallen is dat onze eigen schuld en niet die van de burgemeester!



Hanne Houben, Amsterdam