'Was ik maar vuilnisman of -vrouw geworden'

We willen allemaal, nee, we moeten allemaal het onderste uit de kan halen, maar niemand heeft ons ooit verteld dat het leven een bodemloze kan is.



Het diepste wat een mens kan proeven, heeft meestal een bittere nasmaak. We willen allemaal de top bereiken. De beste zijn in dat wat we het beste denken te kunnen. We lopen op de tenen, maar hebben ons nog nooit zo klein gevoeld.



Zo zal ik naar alle waarschijnlijkheid tot mijn 88ste columns moeten blijven schrijven. Iets wat ik overigens met alle liefde en overgave zal doen, maar soms wil ik ook gewoon een vuilniszak in een geluksdraak kukelen.



Soms wil ik de straat schoon plukken met twee hesjesdragende collega's die een bijnaam voor me hebben verzonnen.



De Fazant of zo. Ik wil een oude televisie met een gebarsten scherm in de open achterkant van de wagen gooien. En ik wil een high five van mijn collega's krijgen omdat ik die televisie wel heel mooi gooide. Mooier dan ze ooit hadden gezien.



Als ik door het raam naar buiten kijk, droom ik van een wereld waarin alle jongens en meisjes vuilnisman willen worden. Gewoon omdat ze het allemaal kunnen worden.



Zie ze eens hangen. De berijders van de geluksdraak. Ze maken de straten schoon en de stad gelukkig. Zie ze eens hangen. Met hun handschoenen.



Ik kwam Batman ooit een keer tegen op een stripbeurs in Rotterdam en ik vroeg aan mijn favoriete superheld waarom hij eigenlijk handschoenen draagt.



"Omdat vuilnismannen handschoenen dragen. Zie het als een eerbetoon," zei hij, terwijl hij zijn plastic gezichtsmasker rechtzette.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl