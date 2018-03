'Wanneer wordt erkend dat de Wallen een schandvlek zijn?'

De huizenprijzen stijgen tot grote hoogten, huren is voor gewone mensen nauwelijks meer weggelegd.



Huizen worden gekocht als beleggingsobject, maar niet bewoond, of het jaar rond verhuurd aan toeristen. De samenhang in buurten verdwijnt.



Het massatoerisme, de laatste jaren aangejaagd vanwege economisch gewin, begint zich tegen de stad en haar bewoners te keren.



Wie let er nog op de oude buurvrouw op tweehoog? Mensen vereenzamen in de hectiek van de stad, en dat zijn niet alleen ouderen.



Rechten van mensen worden geschonden als in Sodom en Gomorra. Wijlen burgemeester Van der Laan zei nog niet zo lang terug: "Niemand slaapt hier meer onder de brug."



Maar de gemeente heeft de regels voor bed-bad-brood zo aangescherpt dat in deze lieve stad wel degelijk mensen op straat terechtkomen.



Rechten van mensen worden ook geschonden op de Wallen. Prostitutie is gelegaliseerd, het beroep is onderworpen aan de regels van de vrije markt, waardoor vaak buitenlandse vrouwen voor een paar tientjes hun werk moeten doen.



De Wallen zijn een toeristische attractie, waar wekelijks tienduizenden mensen zich vergapen aan vrouwen achter de ramen. De gemeente heeft verordonneerd dat de toeristen met hun rug naar de ramen moeten gaan staan.



Wanneer erkent de gemeente nu eens dat de Wallen een schandvlek zijn voor de stad, waar drugshandel en vrouwenhandel welig tieren?



Dorpsgewijs

Dinsdagavond organiseert de Protestantse Kerk Amsterdam in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen het debat 'Ik geloof in Amsterdam' in de Noorderkerk, in het hartje van de Jordaan.



Over deze en andere thema's worden de lijsttrekkers aan de tand gevoeld en uitgedaagd met elkaar in debat te gaan.