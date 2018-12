'Waarom we nog steeds geen goede definitie van populisme hebben'

André Krouwel Associate professor politicologie, VU © -

Ten onrechte, want het model helpt om scherp te onderscheiden welke politici en partijen wel en niet tot het populistische kamp behoren door te kijken naar zes claims die populisten maken.



Populisten claimen allereerst dat zij - en zij alleen - het volk representeren, terwijl zij eveneens menen dat de 'corrupte' zittende elite alleen oog heeft voor zichzelf.



Vanuit deze unieke claim van kennis over wat het volk echt wil, formuleert de populist scherpe kritiek op de rechtstaat en de democratische spelregels. Die zijn er in de populistische visie slechts om de zittende elite te helpen en staan in de weg van daadwerkelijke vertegenwoordiging.



Populisten bundelen als tweede kenmerk hun claim van unieke representatie van het volk met een aanval op de rechtstaat en democratische spelregels: de 'rule of man' in plaats van de 'rule of law'. De populistische logica leidt dan tot het derde kenmerk: een sterke houding tegen het establishment, hoewel veel populisten voortkomen uit gevestigde partijen.



Zand in de ogen

Populisten achten de zittende elite totaal corrupt, samenzweerderig of zelfs landverraders. Politieke opponenten worden vijanden van het volk. Dat leidt tot het vierde kenmerk: de ontkenning van politieke pluriformiteit. In de ogen van de populist veinst de zittende elite slechts dat er verschillende belangen zijn. Ook het verschil tussen oppositie en regering bestaat alleen maar om ons zand in de ogen te strooien.