'Waarom vieren we geen etnische diversiteit?'

De kritiek op de Amsterdam Pride groeit. Velen zeggen: te commercieel, oppervlakkig en te weinig bijdragen aan de emancipatie van lhbti's: lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.



Voor een echte verandering is inderdaad meer nodig dan dat bedrijven op een boot laten zien hoe lhbti-vriendelijk ze zijn, maar we moeten de Canal Parade koesteren. Het samen vieren van diversiteit met een vrolijke parade mag voor meer groepen gebeuren.



Mensen met een niet-christelijk geloof, een fysieke beperking of autisme hebben geen Canal Parade. Stel je voor: honderdduizenden mensen die langs de grachten juichen voor bijvoorbeeld moslims en zo vieren dat godsdienstvrijheid bestaat. Of bedrijven die actief uitdragen dat niemand mag worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, omdat een sollicitant Roma is, in een rolstoel zit of boven de 50 jaar oud is.



En dan bij de Hema gebakjes met diverse religieuze symbolen om de godsdienstvrijheid te vieren. Shell versiert de tankstations met braille om de inclusieve samenleving te benadrukken. Winstoogmerk speelt mee: laten zien dat je positief bent ten aanzien van moslims of mensen met een beperking verkoopt.



Wanneer we deze denkoefening doen, valt op dat we diversiteit in Nederland vooral vieren als het gaat om seksuele en genderdiversiteit. Religieuze, etnische of culturele diversiteit, of diversiteit in fysiek vermogen, kunnen helaas nog op minder steun rekenen.