'Waarom moet ik bij geluidsoverlast een betaalnummer bellen?'

Ik betaal liever beschermingsgeld aan de maffia dan belastinggeld aan de overheid

Enfin, na bijna tien ­minuten in de wacht werd de ergernis over de ­bereikbaarheid groter dan over de ­geluidsoverlast, en hing ik op. Tien minuten later probeerde ik het nog een keer, maar met hetzelfde ­resultaat.



In sommige Amerikaanse steden had je vroeger wijken waar ­iedereen beschermingsgeld aan de maffia moest afdragen. Hoe vervelend dat ook was, als er problemen waren in de buurt, werden die wel meteen ­opgelost.



Als asociale jongeren de buurt ­zouden terroriseren met geluidsoverlast, zou een knokploeg hun benen komen breken en was het ­probleem opgelost. Ik kan oprecht zeggen dat ik liever beschermingsgeld aan de maffia zou betalen dan belastinggeld voor handhaving van de openbare orde aan de overheid.



Paul Verstappen, Amsterdam