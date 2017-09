'Waarom wordt elke wreedheid aan de Holocaust gelijkgesteld?'

Er is al een paar weken, en terecht, ophef over een artikel van de Nijmeegse hoogleraar Roos Vonk in NRC van 21 augustus 2017. Daarin vergelijkt zij door het gebruik van het woord Holocaust de slacht van dieren in de bio-industrie met de systematische moord op zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog. Om precies te zijn spreekt ze van een 'grootschalige industriële holocaust'.



Het was te verwachten dat die formulering reacties zou oproepen, en daar rekende de auteur ook op. Zij heeft haar uiterste best gedaan zichzelf bij voorbaat te verschonen van mogelijke beschuldigingen van antisemitisme die haar woordgebruik zou kunnen oproepen: 'Daarmee zeg ik niets over Joden of andere minderheden; wel dat discriminatie en onderwerping op basis van soort even verwerpelijk is als op basis van sekse of ras'.



En, niet heel smaakvol: 'Met alle informatie die we vandaag de dag hebben, is het onmogelijk geworden straks nog te zeggen: Wir haben es nicht gewusst.'



Er is op verschillende plekken en nu ook in Het Parool gereageerd op dit artikel. Het emotioneelst was de reactie van journalist Frits Barend in Het Parool van afgelopen zaterdag: 'Vonk maakt zonder scrupules, onder de vlag van de Radboud Universiteit en in navolging van Adolf Hitler, van mijn grootouders varkens.'



Uit sommige reacties op zijn artikel blijkt dat niet iedereen vindt dat de dood van een dier in de bio-industrie niet te vergelijken is met de moord op zes miljoen Joden: 'Helemaal losstaand van een bevolkingsgroep als Joden: mensen werden op industriële wijze vermoord. Vervang mensen door zoogdieren en werden door worden en je bent er.' (Michael Hodde in Het Parool van woensdag).