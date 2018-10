'Waarom geen actief afsterfbeleid voor toeristenwinkels?'

Het gemeentebestuur zet tegenwoordig stevig in op het spreiden van het toerisme van de overvolle stad naar de regio Amsterdam. Het achterliggende idee is dat het overtollige water naar de lager liggende omgeving zal stromen.



Dat klinkt logisch, maar terecht zegt Stephen Hodes in gesprek met Michiel Couzy in Het Parool van zaterdag dat dit dweilen met de kraan open is. Hij haalt daar genoeg argumenten voor aan.



Ik zou daaraan willen toevoegen dat spreiding meestal zelfs averechts werkt. Ik moest daar toevallig weer aan denken toen deze week bekend werd dat de filedruk in Nederland opnieuw was toegenomen, ondanks de vele kilometers asfalt die er het afgelopen decennium bij zijn gekomen.



Ondanks? Nee dankzij. Het is een bekend principe dat aanbod juist meer gebruik creëert en vervolgens weer meer vraag en ga zo maar door. Het is als het drinken van zout water.



Stop dus met dit zinloze spreidingsbeleid en zoek naar structurele oplossingen. Dat is onder andere een stop op kamer- en woning­verhuur voor vakantiedoeleinden.



En waarom kan er geen actief afsterfbeleid worden opgezet voor toeristenwinkels? Het blijft anders zo rommelen in de marge.



Om in de metafoor van water te blijven: dijken aanleggen en inpolderen.



Bart Nooij, Amsterdam