'Waarom draait de zorg niet 24/7 zoals elk commercieel bedrijf?'

Het Parool publiceert regelmatig artikelen over de gezondheidszorg in Nederland, zoals zaterdag de zes tips voor onze zes ziekenhuizen. Maar ik lees nooit iets over de volgende zaken:



1. Als ik in het weekend wel eens in een ziekenhuis loop, valt mij op hoe uitgestorven het is, met uitzondering van de apotheek en de spoedeisende hulp. Waarom draait de zorg niet 24/7, zoals tegenwoordig elk commercieel bedrijf?



Er zijn steeds langere wachtlijsten en nog steeds veel studenten die niet mogen studeren. Deze zaken zouden mijns inziens kunnen worden opgelost door de inzet van veel meer mensen die continu zorg verlenen.



2. Hoe komt het dat een afspraak in een ziekenhuis met een arts nooit op tijd begint? De laatste twee jaar kom ik helaas regelmatig op afspraak en het is meer regel dan uitzondering dat er een wachttijd tot wel twee uur is.



Dat zou je in een bedrijf nooit overkomen en aangezien ik zzp'er ben, kost mij dit heel veel geld.



3. En ik heb me verbaasd over de conclusie in tip 1 van bovengenoemd artikel waarin gesteld wordt dat het samengaan van de ziekenhuizen zou kunnen resulteren in het sluiten van een deel van de spoedeisende hulp voor kostenbesparing.



Heeft de heer Schrijvers ooit eens op de spoedeisende hulp gezeten en daar uren gewacht? Wat met een klein kind nog veel erger is?



Een onbegrijpelijke tip.



Mieke Klaassen-Mooij, Amsterdam