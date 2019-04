'Waarom behandelt Amsterdam daklozen strenger dan hoeft?'

Amsterdam zoekt vaak de grenzen van de wet op als het om kwetsbaren gaat, maar hoe valt het uit te leggen dat we naar daklozen juist strenger zijn dan de wet voorschrijft?



We moeten fundamenteel anders gaan kijken naar de problematiek van daklozen. Perspectief moet centraal staan in wat we doen. Sommige daklozen kiezen voor hun levensstijl, hoewel onderzoeken dat niet staven, maar velen zitten vast in een systeem waar ze niet uitkomen.



De gemeente biedt een winteropvang van vier maanden, maar jaarlijks zien we dat er problemen en onrust ontstaan zodra de winteropvang weer ten einde komt en velen per direct op straat belanden.



Andere opvanglocaties zitten overvol of hebben te strenge criteria. Een aantal mensen dat na de winteropvang op straat is beland, wordt nu opgevangen door bijvoorbeeld kerken. Ik betwijfel of dit het voorbeeld is van consequent en barmhartig gemeentelijk beleid.



Daarom stel ik voor dat we als Amsterdam de winteropvang voor dak- en thuislozen doortrekken en net als voor ongedocumenteerden, een 24-uurs opvang gaan bieden, waarbij in de opvang specifiek aandacht komt voor begeleiding, gericht op perspectief.



Want de realiteit is dat we velen van het kastje naar de muur sturen. Of beter gezegd, van winteropvang naar inloophuis, naar soepbus, naar spoedeisende psychiatrie en naar ziekenhuizen, zonder dat er zorginhoudelijk iets aan hun situatie verbetert.