Waarom Annabel als raciste wordt neergezet, weet ik niet

Het zal in het jaar 2001 zijn geweest dat me iets opviel als ik in het café binnenkwam: elk gesprek ging na één, twee minuten over Pim Fortuyn. Nooit in positieve zin. Pim was een fascist, Thom de Graaf van D66 had het zelf gezegd.



Pim werd doodgeschoten en in het café ging het nadien binnen twee minuten over Theo van Gogh. Een antisemiet en dus een fascist.

Theo werd vermoord.