'Waar is het lesbische nachtleven?'

We passeren Club Nyx. Een lange rij staat voor de deur, veel jongens en een handvol (jonge) vrouwen. Terug bij Saarein word ik gered: een jonge vrouw raadt ons een gayfeest aan in de Marktkantine, we kunnen meteen gaan, zij pakt haar mobiel, belt iemand en zet ons op de gastenlijst.



Het is een van de betere feesten in de stad en ik ben trots dat ik dit de Braziliaanse kan bieden. Dat we ook hier zowat de enige vrouwen zijn, maakt dan niks meer uit.



Gemengde feesten

"Een lesbokroeg is misschien niet meer nodig," zegt homovriend J. Zijn lesbische vriendinnen gaan vooral naar gemengde feesten, gayvriendelijk, en iedereen komt er. Hij heeft een punt.



Mijn goede vriendin R. is, sinds haar relatie is gestrand, weer regelmatig te vinden in De Trut. Op een avond gaan we samen en tellen het ­aantal vrouwen. Geen slechte score, hoor. Aan het begin van de avond tellen we er iets meer dan twintig. Rond één uur zakt het in, maar ­later komt er weer een nieuwe lichting binnen.



Nog steeds staat Amsterdam tot over de ­grenzen bekend als homostad. Homohoofdstad zijn we al lang niet meer en dat proberen we, ­geloof ik, ook niet meer te zijn.



Het stads­bestuur doet er in ieder geval niet speciaal meer zijn best voor. Die eer geven we aan andere ­steden. Maar hoe kan ik aan buitenlandse vrienden verkopen dat er maar één uitgaans­gelegenheid is voor ­lesbiennes?