'Vul het Gat van de Kinkerbuurt nu met woningen'

Dat hier al tien jaar een bouwput ligt is politiek en maatschappelijk niet meer te verdedigen

Werkelijk niemand in de Amsterdamse politiek heeft het nog over de bouw van hotels. Er rust een electoraal taboe op en alleen woningbouw staat op de verkiezingsagenda.



Bouwput

Ondertussen vieren we volgend jaar het schandalige 10-jarig bestaan van het Gat van de Kinkerbuurt. We vieren dan het treurige feit dat er na de sloop van de woningen al 10 jaar niet gewoond wordt omdat de grond ­gegijzeld wordt door een onzinnig ­hotelplan. Dit terwijl de voorwaarde voor sloop het terugbouwen van ­woningen was. Het verlies van deze 39 woningen is nooit gecompenseerd.



Voor velen is dit een onverteerbaar jubileum. De grond is vanwege geldgebrek bij de ontwikkelaar inmiddels voor 100 procent in eigendom van de gemeente. In feite kan er morgen gestart worden met de bouw van 21 levensloopbestendige woningen. Deze in 2009 afgegeven vergunning is nog altijd geldig.



Dat hier al tien jaar een bouwput ligt is, gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt, politiek en maatschappelijk niet meer te verdedigen. De omstandigheden op de Amsterdamse woningmarkt, zijn in drie jaar dusdanig veranderend dat het bouwen van woningen nu de enige gerechtvaardigde keuze is voor de invulling van het gat van de Kinkerbuurt.



Henk van Dijk, mede namens Actiecomité Longstaynoway, Bewonersvereniging Overtoom, Stichting Bewonersplatform Oud-West, Huurdersvereniging Oud-West, Bewonersvereniging Rond de Hallen, Cliëntenraad van Woonzorgcentrum de Klinker, Lijst BuurtVuist Oud-West/De Baarsjes



