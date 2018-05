'Vrijspraak Reve was doorbraak secularisatie'

Het is 50 jaar geleden dat de Hoge Raad oordeelde in het proces dat tegen Gerard Reve was aangespannen. De schrijver zou zich hebben schuldig gemaakt aan het misdrijf van smalende godslastering in twee passages in een paar van zijn befaamde brieven. Daarin werd God als een 1-jarige ezel voorgesteld, die door de scribent met wat geklauter en gespartel drievuldig in Zijn Geheime Opening werd bezeten.



De minister had opdracht gegeven tot vervolging en de schrijver zelf had deze actie van harte ondersteund, omdat hem daarmee de gelegenheid werd geboden om zijn naam van deze aantijging te zuiveren. De officier van justitie die de opdracht kreeg, was mr. J.J. Abspoel, en deze had bovendien van zijn bazen te horen gekregen, dat het Openbaar Ministerie hier niet mocht afgaan. Abspoel zelf geloofde niet in een veroordeling, maar zette zich getroost aan de verloren zaak.



In een uitvoerig, maar ook geestig requisitoir betoogde hij dat de schrijver zich inderdaad aan blasfemie had schuldig gemaakt, en hij eiste 100 gulden boete. Via uitgever Van Oorschot werd Van het Reve bij de rechtbank verdedigd door de advocaat Hans-Richard Eyl, een oud-redacteur van het studentenblad Propria Cures, die in een gestoffeerd betoog ontslag van rechtsvervolging bepleitte. Veel draaide om de vraag of het bijvoeglijk naamwoord 'smalend' als zelfstandig element moest worden opgevat, dat apart moest worden bewezen, dan wel opgesloten zat in de godslastering en dus geen eigen bewijs nodig had.



Abspoel had het laatste betoogd, Eyl het eerste, met als toevoeging dat het smalen niet bewezen kon worden. Men moest dan namelijk naar de subjectieve intentie van de schrijver speuren, een onmogelijke zaak, of men ging objectiveren, en dan ging het bijna dubbelop met het bewijs van de godslastering zelf, en was het element dus vrijwel overbodig. Achteraf schreef Abspoel dat dit inderdaad de zwakke plek in zijn betoog was geweest, en dat Eyl gelukkig doel had getroffen, want hij zou ermee gezeten hebben als hij de zaak had gewonnen.