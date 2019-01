'Vooroordelen worden ongecontroleerd machines aangeleerd'

Een angstaanjagend beeld: uitgebrande auto's en ingestorte gebouwen. Overal liggen schedels. Een voice-over vertelt dat drie miljard mensen het leven hebben gelaten.



Terwijl de camera over het apocalyptische landschap glijdt, zegt de stem dat de overlevenden een nieuwe nachtmerrie wacht: de oorlog tegen de machines. Een mechanische voet vertrapt krakend een schedel. Dan zien we een van de machines waarover ze spreekt. Een boosaardige robot met felrode lampjes op de plek waar bij mensen ogen zitten, in zijn hand een machinegeweer.



Het is de openingsscène van Terminator 2: Judgment Day, een sciencefictionfilm uit 1991 en onderdeel van een serie die waarschuwt voor kunstmatige intelligentie die de mensheid wil vernietigen. Het keerpunt is het moment dat 'de machines' zelfbewust worden. De filmreeks laat ons nadenken over de risico's van zelflerende systemen.



Het eerste deel is al uit 1984, maar de boodschap heeft in 35 jaar nauwelijks aan zeggingskracht ingeboet. Sterker, met de snelle groei van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence: AI) is het belang van de waarschuwing alleen maar groter geworden.



De macht van algoritmen

Het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew vroeg in de zomer aan bijna duizend deskundigen of ze dachten dat mensen dankzij de groei van AI beter af zijn. De belangrijkste bedreiging die zij zagen: het verlies van menselijke controle. Oftewel: angst dat machines de baas worden.