'Vooroordelen over vrouwen in literatuur springlevend'

Daaruit bleek dat er inderdaad verschillen zijn tussen werken van vrouwelijke en mannelijke auteurs, maar dat die allereerst voor een groot deel uit het genre te verklaren zijn. Daarnaast blijkt de hoek van waaruit je naar de resultaten kijkt cruciaal. Vaak wordt ingezoomd op de uiteinden, de extremen in de verschillen, terwijl de overlap in het midden aanzienlijk is. Het genderverschil is dus vaak minder groot dan lijkt bij dit soort analyses.



Typisch chicklit?

Tot slot keek ik naar een 'vrouwelijk' onderwerp, aandacht voor het uiterlijk, in een set van literaire en chicklitromans (denk: Bridget Jones's Diary). Het onderwerp uiterlijk bleek noch exclusief vrouwelijk, noch typisch voor chick­lit: mannelijke literaire auteurs spendeerden er de meeste zinnen aan - om een prachtige vrouwelijke love interest te beschrijven.



Dat is vast meer literair dan een vrouw die in de spiegel kijkt, maar ik vond in de beschrijvingen ook nog een terugkerend stereotype: beeldschoon, lichte huid, slank, jong, fragiel én destructief, want zij verraadt de mannelijke hoofdpersoon nagenoeg altijd.



Mijn conclusie: we zijn minder onbevooroordeeld dan we graag denken. 'Vrouwelijk' kan in 2018 nog steeds als argument tégen literaire kwaliteit worden gebruikt. We hangen on­bewust veel meer op aan gender dan gerechtvaardigd is. En als we iets willen veranderen, dan moeten we allemaal actie ondernemen.



Ook u, lezer. Steeds opnieuw. Koop en lees romans van vrouwen. Bespreek een vrouw. En doe eens alsof haar werk door een man geschreven is. Het leest vast anders.



Corina Koolen verdedigt vandaag haar proefschrift Reading Beyond the Female: the relationship between perception of author gender and literary quality, gefinancierd vanuit Digital Humanities van de faculteit Geesteswetenschappen van de UvA.