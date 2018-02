'Voorkom liquidaties met goed onderwijs'

Voor deze categorie misdadigers is het evenwel te laat - zij verdienen een zeer zware straf. De levenslange gevangenisstraffen voor de daders van de liquidaties in de Staatsliedenbuurt kunnen dan ook rekenen op veel begrip.



Afzonderlijke opsluiting

Voor de verdachten van liquidaties die in voorlopige hechtenis zitten past maar één regime en dat is afzonderlijke opsluiting. Zij mogen geen status verwerven onder medegedetineerden en op die manier hun gif verspreiden en andere beïnvloedbare geesten rijp maken voor dit soort zware criminaliteit.



Voordat je de jonge criminelen kunt berechten moet je ze eerst vinden. De moordenaars van Mohamed lopen nog steeds vrij rond. Verdachten van terroristische misdrijven kunnen met uitgebreide opsporingsmogelijkheden worden vervolgd.



Ik pleit voor een vergelijkbare aanpak voor de aanpak van liquidaties: breid de opsporingsmogelijkheden van justitie uit.



Jonge zwaarbewapende huurmoordenaars dienen beter opgespoord te worden door extra agenten die beschikken over specifieke kennis om deze jongens te vinden. Daarbij geldt: hoe diverser de teams, hoe beter zij de wijk kunnen kennen. De kans om dit soort misdrijven op te lossen - én te voorkomen - wordt significant vergroot als je eerder en beter geïnformeerd bent over de ontwikkeling van criminele jeugdgroepen.



Geen 'soft' diversiteitsverhaal, maar bittere noodzaak.



Dan de mogelijke daders van morgen. We hebben de afgelopen jaren veel succes behaald met de Top 600, maar dat is niet genoeg gebleken. De sleutel om deze jongeren te behoeden voor een criminele loopbaan ligt in het onderwijs.



Om precies te zijn: op het mbo, bij de AKA-opleiding (arbeidsmarktgekwalificeerd assistent), het 'drempelloze niveau 1' van het mbo; in mijn ogen de meest verwaarloosde onderwijsvorm.