'Voor mij is het het minst erg dat papa dood is'

Het is nog donker in de slaapkamer van de jongste. De ochtenden in zijn leven dat hij eraan heeft gedacht zijn gordijnen open te doen, zijn op een hand te tellen. Hoe vaak ik het ook zeg of vraag of opdraag: hij vergeet het telkens weer. Zijn negenjarige hoofd kan perfect onthouden wat ik beloof over bedtijden en snoep, maar voor gordijnen heeft het geen ruimte over.



Ik loop naar het raam. Als ik zijn gordijnen opendoe, schuift er een fotolijstje mee over de vensterbank. Meestal staat de foto keurig in het gelid tussen een vetplant en een KLM-huisje, maar nu is hij uit de rij gehaald. Ik kijk naar de afbeelding. Een zoon en een vader. De jongste en zijn papa. Gemaakt bij de keukentafel. De jongste tegen hem aan geleund, een arm om een schouder geslagen.



Het is geen mooie foto; hij is wat rommelig en zelfs niet helemaal scherp. Ik heb zeker vijftig foto's van dit tweetal die beter zijn, maar toch kwam deze in het lijstje terecht. De jongste kijk naar beneden, naar de tafel, een grote lach op zijn gezicht. Zijn vader kijkt naar hem van opzij. Ook hij lacht, maar er is nog meer te zien in zijn blik. Ik ben zo blij met jou, zeggen zijn ogen. Zo blij.



Ik til het fotolijstje op en kijk naar de blije ogen. Gisteren kwam de jongste naast me staan. Ik sneed kers­tomaatjes doormidden. "Volgens mij is het voor mij het minst erg dat papa dood is."