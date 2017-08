'Volgend jaar weer vakantie vieren in de Czaar Peterstraat? We zien wel'

De lokkende houten zitjes op de rand van het trottoir, de vriendelijke bediening, alles bij elkaar bracht het toch wel dat gezochte vakantiegevoel

De dag erop, terwijl ik met een vriendin nog bezig was met de besluitvorming over welk tafeltje we zouden nemen, kwam de eigenaar ons begroeten met de vraag of we een kussentje wilden.



Ik lunchte vegetarisch met een Italiaanse vriendin - doctor in de biologie - die zich beroepsmatig bezig houdt met gezonde voeding. Terwijl we ­onze vleesloze maaltijd naar binnen werkten, vertelde ik over een restaurant in Brazilië waar je zelf het eten opschept, het volle bord gewogen wordt en je naar gewicht betaalt.



Toen we wilden afrekenen, bleek dat we verzuimd hadden onze borden vooraf te laten wegen! De man achter de kassa maakte er geen probleem van, stapelde drie borden op elkaar, even wegen. We betaalden en probeerden vooral niet giechelend het pand te verlaten.



Ik noem met opzet geen namen van de gelegenheden die ik heb bezocht. Het was niet overal perfect en aanbevelenswaardig en ik ben geen Johannes van Dam, god hebbe zijn ziel.



Rond half augustus krijgt de straat er weer een horeca-onderneming bij: De Czaar. Wat zou het leuk zijn als de eigenaars er een pubquizavond in zouden voeren, daar zijn doe-het-zelfpakkettten voor in de handel.



Volgend jaar weer vakantie vieren in de Czaar Peterstraat? Daar is geen planning voor nodig, dus we zien wel.



Truus Luyken Schilte, Amsterdam