'Voer een menselijk-geworsteldag in'

Vergeet niet dat je stof en as bent. Een handjevol Amsterdammers bezoekt vandaag een kerk om deze bijna drieduizend jaar oude woorden te horen. Er hoort ook een gebaar bij. Met houts-kool tekent de voorganger een kruisje op ieders voorhoofd. Wie katholiek is opgevoed kan zich er nog iets van herinneren. Die tijd komt niet meer terug. Ik pleit voor iets nieuws: een dag om met woorden en gebaren pretenties af te leggen. Een dag van anders doen.



Eén dag in het jaar.

Stof en as? Midden in het hedendaagse Amsterdam lijkt dat zoiets als vloeken in de kerk. Zeker zijn die woorden confronterend. Dit is een ritueel voor mensen met lef. Het herinnert je bij leven aan wat er na je dood van je overblijft. Iets wat je eigenlijk niet wilt weten. In veel morele en spirituele bronnen die aan de westerse cultuur ten grondslag liggen, is zelf­relativering een belangrijk element. De mens is als gras. Of in een variatie op de Popla-reclame uit de jaren tachtig: koning, keizer, admiraal, tot stof vergaan ze allemaal.



Vergeet niet dat je stof en as bent. Behalve confronterend is deze zin ook inspirerend. Juist voor Amsterdammers, van welke kleur of levensovertuiging ook.



Onweerstaanbaar aantrekkelijk

Iedereen in onze stad wil immers graag méér zijn dan stof en as. Fashion en wellness zijn belangrijke elementen van ons bestaan. In tal van situaties doen we ons net wat mooier, heiliger of onsterfelijker voor.