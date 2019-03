'Vier Amsterdamse zetels kunnen een wezenlijk verschil maken'

Amsterdam had, als iedereen was gaan stemmen, in effect circa 4 van de 75 zetels mogen aanwijzen. Gezien het toenemende belang van de Eerste Kamer en de smalle basis van de regeringscoalitie (de coalitie heeft nu één zetel meerderheid in de Eerste Kamer) is elke zetel cruciaal.



Die vier 'Amsterdamse' zetels kunnen dus echt een wezenlijk verschil maken, ook omdat historisch gezien regeringen kunnen struikelen in de Eerste Kamer (denk aan De Nacht van ­Wiegel tijdens Paars II en de val van Rutte I).



Naast deze landelijke impact is de invloed van de provincie Noord-Holland op de stad Amsterdam ook anders zichtbaar. Denk bijvoorbeeld aan de windmolens in de Amsterdamse haven, de brug over het IJ en plannen van de provincie om de A8 dwars door de stelling van Amsterdam door te trekken naar de A9. Inhoudelijk gezien genoeg hete hangijzers voor Amsterdammers om zich nadrukkelijk over uit te spreken.



Echter, in 2015 heeft slechts 43,6 procent van de stemgerechtigden - namelijk 250.023 kiezers - deelgenomen aan de verkiezingen. Daarmee heeft onze stad niet zijn volle invloed uitgeoefend.



Laten we daarom in 2019, als verantwoordelijke hoofdstad, opstaan voor Amsterdam en de belangen van de metropoolregio door massaal naar de stembus te gaan.